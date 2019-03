Les députés britanniques votent pour reprendre le contrôle du processus du Brexit

La première ministre May avait répété qu'elle s'opposait à cet amendement, qui constitue un geste sans précédent pour mettre fin à l'impasse qui paralyse le processus de sortie de l'Union européenne (UE).

Cet amendement a été adopté par 329 voix contre 302, soit avec une courte majorité de 27.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Richard Harrington, et le ministre d'État responsable du Moyen-Orient et de l'Afrique, Alistair Burt, ont tous deux démissionné du Cabinet de Theresa May tout juste avant le vote, afin de soutenir l'amendement.

Le ministre de la Santé, Steve Brine, a également annoncé sa démission peu de temps après le vote.

En somme, l'amendement permettra au parlement d'organiser mercredi une série de votes indicatifs sur la forme que doit prendre le Brexit, soit le maintien dans le marché unique européen, un nouveau référendum ou même l'annulation de la sortie de l'UE.

Le gouvernement a rapidement dénoncé « un dangereux précédent ».

Ce vote intervient alors que Theresa May cherche des soutiens pour faire voter son accord de divorce négocié avec Bruxelles. Il a toutefois déjà été rejeté massivement, deux fois plutôt qu'une, par les députés. Or, une sortie ordonnée de l'Union européenne, désormais prévue le 22 mai, dépend de l'adoption de cet accord.

Sans accord, le Royaume-Uni se dirigera vers une sortie de l'UE sans transition légale et économique, ce que craint grandement le milieu des affaires. Les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'appliqueraient alors par défaut, ce qui pourrait provoquer une onde de choc en matière d'échanges commerciaux.

Plus de détails à venir.