La ministre McCann rencontrera la direction de Jonquière-Médic

La présidente, Louise Tremblay, précise que des changements apportés sous le règne de l'ex-ministre Gaétan Barrette ont fait en sorte que le travail d’un médecin qui se déplace à domicile n’est pas reconnu.

Ils ont eu une coupure budgétaire. On veut revenir et mettre une petite case qu’un médecin qui rencontre un patient à domicile peut cocher pour que ce travail soit reconnu et rémunéré.

Louise Tremblay, présidente du conseil d'administration de Jonquière Médic