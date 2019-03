Geneviève Lalonde : une course parmi l’élite mondiale et les Vikings

Quand j’ai couru aux championnats canadiens , explique Geneviève Lalonde, c’était vraiment pour tester mes limites et pour voir si je pouvais courir sur 10 km. C’était aussi l’occasion de voir si c’est quelque chose que je voulais faire.

Elle s’est donnée à fond, remportant l’or aux championnats nationaux... et a obtenu un laissez-passer pour les mondiaux. La course aura lieu samedi, au Danemark.

Le parcours sera spectaculaire. À Aarhus, les participants vont courir sur le toit du Musée Moesgård, qui est en pente et recouvert de pelouse. Le tracé passe aussi par une forêt aux arbres millénaires et un site viking.

Beau temps, mauvais temps, en voyage ou à la maison, Geneviève Lalonde continue de s’entraîner. L’athlète ne peut se permettre de perdre le rythme. Les championnats mondiaux de cross-country ne sont pas une mince affaire.

On sort dehors, on court dans la neige, on fait des montées, on grimpe sur des buttes. On se prépare pour une course difficile et un temps froid.

Geneviève Lalonde, sur les conditions des courses et la préparation.