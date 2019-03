Air Creebec ne dessert plus Rouyn-Noranda la fin de semaine

L'entreprise valdorienne, qui avait instauré cette ligne en juillet 2018, a mis fin à ce service de fin de semaine le 1er mars. Elle explique que les vols n'attiraient pas suffisamment de passagers.

Il n'y avait personne. Il n'y avait que les pilotes et les agentes de bord. Ça donnait des coûts extrêmes pour notre compagnie , a justifié le président directeur général, Matthew Happyjack, en entrevue à Région zéro 8.

La coordonnatrice exécutive, Lyne Comtois, explique de son côté que l'entreprise fait tout en son possible pour que ces vols fonctionnent. On discute avec nos partenaires, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda et la Ville de Rouyn-Noranda et on ne veut pas abandonner cette route lors des jours de la semaine, on fait tout en mesure pour que ça fonctionne , dit-elle.

On l'a fait six mois. On a essayé, on a fait des démarches de publicité à Timmins ou à Rouyn-Noranda, mais le monde ne voyage pas la fin de semaine, le monde se repose. Matthew Happyjack

Selon lui, la Ville de Rouyn-Noranda veut qu'Air Creebec continue à offrir le service.

Questionné à savoir s'il était déçu, le président-directeur général répond qu'il ne s'agit uniquement que d'une décision d'affaires.

Air Creebec toujours présente à Rouyn-Noranda

Air Creebec continue à opérer un vol quotidien reliant Rouyn-Noranda à la métropole québécoise la semaine. C'est le même vol en partance de Timmins, mais uniquement du lundi au vendredi.

M. Happyjack estime que les chiffres de ces vols sont en augmentation. Les avions ne sont toutefois pas remplis à pleine capacité. Nous avons moins de 10 passagers par vol, alors que ce sont des avions de 37 places , précise-t-il.

Un avion d'Air Creebec à l'aéroport de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Lise Millette

La fin de semaine, Air Creebec continue de desservir l'Abitibi-Témiscamingue, mais via Val-d'Or.

Les samedis et dimanches, un vol par jour est disponible, contre deux la semaine, puisque des vols en provenance du Nord québécois font des arrêts à Val-d'Or.