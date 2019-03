Une adolescente de Cantley frappée au visage par un automobiliste

Selon un communiqué du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, une voiture blanche s’est arrêtée derrière la présumée victime.

Un homme est sorti du véhicule pour lui asséner un coup de poing au visage, lui causant des blessures. Le suspect est ensuite remonté à bord du côté conducteur de la voiture et a pris la fuite vers le chemin Taché.



L’adolescente a décrit l’homme en question aux policiers. Il est blanc, mesure environ 1,86 m (6 pieds 1 pouce) et pèse entre 68 et 72 kg (150 et 160 livres).

Il aurait des cicatrices apparentes sur les joues, causées possiblement par de l’acné, et porterait un manteau long de couleur gris pâle.



La victime ne connaîtrait pas l’agresseur, peut-on lire dans le communiqué. Les policiers invitent toute personne ayant des informations pertinentes à contacter les enquêteurs.