Agression sexuelle en groupe : le procès de Blessing Dugbeh s’ouvre à Sherbrooke

Le procès de Blessing Dugbeh, l'un des six suspects impliqués dans des agressions sexuelles collectives qui auraient été commises en février 2018 à Sherbrooke, s'est ouvert ce matin au palais de justice de Sherbrooke.

Le jeune homme de 20 ans fait face à cinq chefs d'accusation, dont entre autres agression sexuelle sur une mineure, menaces de mort et harcèlement criminel.

L’enquêteur de la Sûreté du Québec Mathieu Sirois a présenté lundi matin une vidéo du réseau social Snapchat qui aurait été mise en ligne par l'accusé le 19 avril 2018.

On y voit un avant-bras, arme à la main avec l’inscription Don’t call 911, we use avec des émoticônes de fusil. La victime alléguée a vu cette vidéo après le dépôt des accusations.

Cinq autres jeunes ont été arrêtés dans cette affaire d'agressions sexuelles sur mineures âgées de 15 à 17 ans. Quatre ont plaidé coupables, un devra subir un procès. Leurs identités doivent être tenues confidentielles puisque les actes qui leur sont reprochés auraient été commis lorsqu'ils étaient mineurs.