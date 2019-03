Un troisième choix offert pour la désignation du genre sur les permis de conduire en Saskatchewan

À partir du 25 mars, les conducteurs pourront choisir un X pour indiquer un genre non spécifié sur leur permis de conduire, annonce la Société d'assurances de la Saskatchewan (SGI).

Aucun document en particulier ne sera requis, aucun frais ne sera exigé non plus pour apporter des modifications en rapport au genre inscrit sur les permis de conduire.

Les conducteurs, qui souhaitent apporter des modifications, n’ont qu’à en faire la demande à un point de service de la SGI.

« La SGI s’est engagée en faveur de l’inclusion. Et certaines personnes ne veulent pas être identifiées comme un homme ou une femme ou par un quelconque genre. Ils ont maintenant de la flexibilité », déclare Penny McCune, chef des opérations du Fonds automobile de la SGI.

Ce changement dans la réglementation de la SGI intervient moins d’un an après une décision de la Cour du Banc de la Reine, de mai 2018, qui demandait au gouvernement de produire des actes de naissance sans désignation de genre pour les mineurs qui le réclament.

Au Canada plusieurs autres provinces, dont l'Alberta, l'Ontario, et Terre-Neuve et Labrador, permettent aux conducteurs de choisir un genre non spécifié sur leur permis de conduire.