La détresse psychologique chez les Autochtones associée aux inégalités sociales

Les auteurs de l’étude se sont appuyés sur les résultats de l'Enquête auprès des peuples autochtones du Canada 2012 réalisée auprès d'adultes autochtones vivant hors réserve au Canada.

« Nous avons constaté des inégalités persistantes et substantielles liées au revenu parmi les Autochtones hors réserve qui vivent avec une détresse psychologique ou qui ont des comportements suicidaires », conclut le Dr Mohammad Hajizadeh, professeur à la Faculté de la santé de l’Université Dalhousie à Halifax en Nouvelle-Écosse et co-auteur de l’étude.

Ainsi, 40 % des Autochtones hors réserve qui souffraient de détresse psychologique et 27 % de ceux qui avaient eu des pensées suicidaires vivaient également avec de l'insécurité alimentaire.

L'étude (en anglais) (Nouvelle fenêtre) , rédigé par trois chercheurs, a été publié dans le Canadian Medical Association Journal, la revue de l'Association médicale canadienne.

« Dans cette étude, nous voulions nous concentrer sur la population autochtone sans la comparer avec la population non autochtone, afin de mettre en place des solutions aux défis de ces groupes. Une fois que nous avons identifié les facteurs, nous pouvons trouver des solutions pour y remédier », explique le Docteur Mohammad Hajizadeh.

L’étude, menée auprès de 14 410 individus représentant 600 750 adultes autochtones vivant hors des réserves montre que le taux de considération du suicide sur la durée d’une vie est de 16 % chez les hommes et de 22 % chez les femmes. Le taux de tentative de suicide sur la durée d’une vie était est quant à lui de 2 % chez les hommes et de 2,3 % chez les femmes.

Inégalités en matière de santé mentale chez les populations autochtones. Photo : Radio-Canada

Pour mesurer le niveau de détresse chez les personnes, les chercheurs ont utilisé une échelle allant de 10 à 50, 10 indiquant l’absence de détresse et 50 une détresse profonde. Les chercheurs en sont venus à la conclusion que les hommes affichaient un score de 15,2 % et les femmes un score de 16,7 %. Selon cette étude, les femmes seraient donc plus enclines aux problèmes de santé mentale que les hommes.

Le principal facteur qui peut expliquer cet écart entre les femmes et les hommes est un déterminisme social qui existe toujours en matière d'employabilité et le fait que le chômage est plus présent chez les femmes et qu’elles ont en moyenne des salaires plus faibles au sein de la population autochtone. Docteur Mohammad Hajizadeh, co-auteur de l'étude

Il indique d’ailleurs que ce dernier point fait l’objet d’une étude qui est toujours en cours.

« Les politiques conçues pour lutter contre l'insécurité alimentaire et équilibrer les revenus peuvent contribuer à améliorer les résultats en matière de santé mentale des peuples autochtones disposant de faibles revenus et vivant hors réserve », conclut le Dr Hajizadeh.

L’étude pointe par ailleurs du doigt le fait que le suicide est une cause majeure de décès chez les Premières Nations, les Métis et les Inuits, avec des taux 2 à 3 fois plus élevés que chez les Canadiens non autochtones.