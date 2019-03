Harcèlement sexuel : 2 responsables des Lions d'Ottawa suspendus

Le Bureau du commissaire d'Athlétisme Canada a suspendu temporairement deux responsables du club d'athlétisme Ottawa Lions Track and Field, le temps qu'un enquêteur indépendant puisse compléter une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel.

L'entraîneur-chef des Lions, Andy McInnis, est visé par des plaintes de harcèlement sexuel. Il est en « congé administratif payé ou suspendu de son poste d’entraîneur » depuis septembre dernier en lien avec ces plaintes, révèle le commissaire.

Or, M. McInnis aurait participé à une session d'entraînement en Californie au début de l'hiver, contrairement aux dispositions de sa suspension.

Quant au président du club, Ken Porter, le commissaire lui reproche de ne pas avoir pris les mesures adéquates face à la présence de M. McInnis en Californie et au fait qu'il y a entraîné des athlètes.

Les deux hommes sont suspendus jusqu'à nouvel ordre par Athlétisme Canada. Ils ne peuvent plus participer aux activités des clubs membres du regroupement.

Aucune des allégations contre MM. McInnis et Porter n'a été prouvée en cour. À la connaissance de Radio-Canada, aucune accusation criminelle n'a été déposée dans ce dossier.

Le commissaire d'Athlétisme Canada étudiera les plaintes et rendra sa décision d'ici le 30 juin prochain.

Un président intérimaire

Le club athlétique a rapidement réagi à l'annonce de la suspension de deux de ses responsables. Dans un communiqué, l'organisme a rappelé que tous ses membres doivent respecter ses règles sur la bonne conduite et le harcèlement.

Nous tenons à rassurer tous nos membres que la priorité de notre organisation est de créer et maintenir un environnement sportif sain et sûr pour tous nos athlètes, entraîneurs, responsables, bénévoles et employés , a écrit le président intérimaire du club, Ryan Rowat, qui replacera M. Porter pendant sa suspension.

M. Rowat a ajouté que les Lions ont fait appel à un enquêteur externe l'automne dernier et qu'ils attendent les conclusions de son rapport. La formation sportive promet de prendre les mesures appropriées par la suite.

Des allégations en 2016

Selon le Bureau du commissaire, M. McInnis aurait été réprimandé par le club Ottawa Lions après des plaintes de la même nature reçues en 2016. Ces plaintes impliquent des athlètes et d’autres personnes , indique le Bureau du commissaire dans sa décision.

L'entraîneur McInnis travaillerait également au sein des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa. Il y dirige les équipes féminine et masculine de cross-country et de track de l'établissement, selon sa biographie sur le site Internet des Gee-Gees.

Plus de détails suivront