L'éducation au coeur du 7e jour de campagne en Alberta

PCU : une réforme de l’éducation en 14 points

Jason Kenney promet de réformer l’éducation si son parti parvient au pouvoir. Il affirme qu’il ne réduira pas le financement actuel des écoles, mais pourrait demander des compressions dans leur administration, pour que l'argent soit redistribué en priorité vers les enseignants.

Le chef du Parti conservateur uni veut aussi continuer à construire des écoles dans la province, mais n'a pas chiffré le nombre d'établissements francophones qu’il souhaite ajouter.

« Nous serons dédiés au système francophone, c’est un système important pour s’assurer de l’avenir de la francophonie en Alberta, dit Jason Kenney. Je n’ai pas un nombre pour les écoles francophones que nous allons construire, mais je vous assure que nous serons dédiés à un système francophone, où les étudiants, particulièrement les enfants des francophones, ont accès à l’éducation en français, [là] où il y a assez d’étudiants ».

« Évidemment, c’est pas possible dans les plus petites villes, où il n’y a pas de demande, mais où il y a une demande suffisante, nous serons là pour travailler avec la communauté francophone pour s’assurer [de] l’accès à l’éducation dans leur langue maternelle », poursuit-il.

Jason Kenney ouvre la porte à un partage de ressources entre les commissions scolaires francophones et leurs homologues anglophones.

J’aimerais voir plus de coopération entre les commissaires scolaires francophones et les commissions anglophones et catholiques, pour partager les ressources où c’est raisonnable, pour partager les autobus et les infrastructures. Jason Kenney, chef du Parti conservateur uni

« Je sais que, dans le nord-ouest de l’Alberta, il y a plusieurs écoles francophones, c’est très difficile avec le nombre d’élèves qui diminue. Au plan financier, j’aurais encouragé ces commissions scolaires à travailler avec leurs homologues pour livrer leurs programmes de manière plus efficace. »

Jason Kenney veut aussi mettre fin aux méthodes d’enseignement « de découverte » pour se concentrer sur « l’enseignement des connaissances essentielles » et interrompre les révisions du programme scolaire entamées par le gouvernement néo-démocrate pour faire plus de consultations auprès des parents et des enseignants. Il souhaite aussi retirer le plafond quant au nombre d'écoles à Charte et garantit le financement des écoles indépendantes selon la formule actuelle.

D'autre part, il compte opérer un retour à la Loi sur l'éducation du gouvernement conservateur de 2014. Cette loi offre, entre autres, une moindre protection pour les élèves qui souhaitent former des alliances gai-hétéro que la Loi sur les écoles qui est présentement en vigueur.

NPD : plus de garderies abordables

Rachel Notley y avait fait allusion le jour du discours du Trône, mais c'est maintenant une promesse officielle de campagne : les néo-démocrates veulent étendre leur programme de service de garde à 25 dollars par jour pour permettre aux parents albertains de retourner au travail.

À ce jour, le gouvernement a mis en place 122 garderies à 25 dollars par jour, avec 7 300 places à travers la province.

Le service de garde à 25 dollars par jour était une promesse électorale des néo-démocrates lors des dernières élections. Photo : Radio-Canada

S’il est réélu, le gouvernement compte investir 1,5 milliard de dollars sur cinq ans, pour plafonner le coût de toutes les places de garderie à 25 dollars par jour, ajouter 13 000 places en garderies et permettre aux parents d’économiser environ 300 dollars par mois.

Le NPD estime que cette mesure permettra à 43 000 parents de retourner au travail. « Tout ce qui empêche les femmes d’avancer empêche l’Alberta d’avancer », déclare Rachel Notley.

« C’est la plus grande dépense qu’on va promettre au cours de notre campagne électorale, mais on sait que cette mesure va finir par se financer elle-même », avance-t-elle. La chef du NPD indique que cette initiative a déjà été prise en compte dans le calcul du retour à l’équilibre budgétaire du gouvernement et ne devrait pas le retarder.

« On anticipe plus de revenus, un plus grand PIB et une croissance économique comme résultat », ajoute-t-elle.

Selon les néo-démocrates, les Albertains paient en moyenne 40 $ / jour pour une place en garderie.

Le prix mensuel médian d'une place en garderie est de 835 $ / mois à Edmonton et de 1015 $ / mois à Calgary.