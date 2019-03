Les Islanders de Charlottetown en route vers le Cap-Breton avec deux victoires en main

Certains lundi matin sont plus faciles que d'autres pour les joueurs des Islanders de Charlottetown. Deux jours après leur deuxième victoire de suite face aux Screaming Eagles du Cap-Breton, certains étaient soulagés d'avoir pris une telle avance dans la série.

On a joué deux bons matchs, on sait que les deux prochains seront difficiles au Cap-Breton, mais on sera prêt. Noah Laaouan, défenseur des Islanders de Charlottetown

Brendon Clavelle a inscrit 21 points lors de la saison régulière. Photo : Julien Lecacheur

Moins de pression, plus de sérénité

Même si les Islanders l'ont emporté vendredi et samedi, la tâche s'est révélée difficile face à une équipe coriace. Lors du premier match, les insulaires ont dû attendre le but salvateur de Brett Budgell pour l'emporter 3 à 2 en deuxième prolongation. La rencontre éprouvante a stimulé l'équipe, estime Kevin Gursoy. Ce but en prolongation a fait du bien. Brett Budgell est un grand joueur et il l'est encore plus dans ces moments-là. Ce but, qui nous a permis de prendre les devants dans la série, nous a fait du bien et nous permet d'aller de l'avant.

La deuxième victoire obtenue samedi avec un pointage de 6 à 4 était bien meilleure que la veille, selon Noah Laaouan. lI y avait beaucoup de nervosité lors du premier match, ensuite lors de la deuxième rencontre, la nervosité avait diminué et tout le monde était plus confortable.

Noah Laaouan a disputé la première moitié de la saison avec les Screaming Eagles du Cap-Breton avant d'être échangé aux Islanders. Photo : Julien Lecacheur

Attention à la réponse des Screaming Eagles

Après deux matchs serrés remportés à la maison, la troupe de Jim Hulton jouera ses deux prochaines rencontres à Sydney, un lieu qui a récemment souri aux insulaires. En effet, Charlottetown s'est imposé lors des deux derniers matchs disputés en Nouvelle-Écosse au début du mois de mars. Kevin Gursoy garde donc les pieds sur terre.

Oui, nous avons remporté nos deux matchs là-bas, mais aujourd'hui ce sont les séries, de tout nouveaux matchs. Ils seront de nouveau serrés et disputés, mais je pense que nous pouvons les gagner. Kevin Gursoy, attaquant des Islanders de Charlottetown

Kevin Gursoy a maqué 40 points lors de sa première saison avec les Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Justement, Kevin Gursoy sera une nouvelle fois l'un des atouts en attaque pour les insulaires. Déjà auteur d'un but et de deux passes décisives, il forme avec son coéquipier en attaque, Daniel Hardie (trois buts, une passe), un duo d'enfer capable de causer des maux de tête à la défense des Screaming Eagles. La chimie est bonne avec Daniel, nous avons déjà joué un peu ensemble par le passé à Saint-Jean et depuis que nous sommes ici, nous avons beaucoup joué ensemble au cours de la saison. Je pense que notre complémentarité commence à se voir beaucoup et cela arrive à point nommé , souligne-t-il.

Les Islanders affronteront les Screaming Eagles mardi et mercredi soir au Centre 200 . Si le Cap-Breton emporte l'une des deux parties, un cinquième match sera nécessaire. Il se jouera alors vendredi soir à Charlottetown.