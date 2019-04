Une fillette de Lévis recommence à marcher sans aide grâce à un traitement prometteur

La fillette a pu amorcer les traitements après que la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) eût décidé en décembre de rembourser le médicament onéreux, qui était alors inaccessible aux patients.

Après quatre traitements administrés au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), la condition physique de la fillette s'est améliorée.

« Avant, elle tremblait beaucoup le matin en se réveillant. Ça a arrêté. Jamais elle ne pliait les genoux quand elle voulait s'asseoir ou quand elle voulait s'accroupir. Elle commence à le faire. Elle marche mieux, elle tombe moins souvent, elle est plus stable », raconte la mère de Lexie, Aurélie Pouliot.

L'an passé, la fillette dont la maladie atteint les nerfs de la moelle épinière avait de la difficulté à se mettre debout. Elle perdait graduellement l'usage de ses membres inférieurs. Elle avait aussi des tremblements aux bras. À plus long terme, on prévoyait qu'elle aurait peut-être besoin d'aide pour manger et pour respirer.

Aurélie Pouliot et sa fille Lexie Photo : Radio-Canada

Des améliorations se sont néanmoins fait sentir dès le premier traitement, mentionne le neurologue pour enfants au CHUL Nicolas Chrestian.

« L'anecdote qui était drôle, c'est que la maman n'avait pas avisé la garderie. La garderie, même après le premier traitement, [les intervenants] se demandaient ce qui se passait avec Lexie. Ils trouvaient qu'elle avait beaucoup plus d'énergie, plus de tonus », relate-t-il.

Une maladie rare

L'amyotrophie spinale est une maladie héréditaire qui touche environ une personne sur 10 000. Elle atteint une partie du système nerveux essentiel au contrôle des mouvements.

Le traitement, le Spinraza, coûte plus de 350 000 $ par année et n'était pas couvert, jusqu'à tout récemment, par la Régie de l'assurance maladie.

Le neurologue Nicolas Chrestian et plusieurs de ses collègues se sont battus pendant trois ans avant que la RAMQ accepte de le rembourser.

Cette décision favorable de la RAMQ facilite l'accès au traitement. Les résultats positifs observés chez plusieurs patients encouragent la recherche.

« C'est définitivement un des premiers médicaments qui change l'histoire naturelle d'une maladie neurodégénérative. Ça a complètement relancé la recherche pour cette maladie. Auparavant, c'étaient des patients oubliés, qu'on voyait décliner », affirme le Dr Chrestian.

Le neurologue pour enfants Nicolas Chrestian Photo : Radio-canada

Traitements complexes

Mais l'administration du Spinraza n'est pas simple pour Lexie. Au début du traitement, elle devait subir une ponction lombaire aux deux semaines.

Bientôt, les ponctions vont se faire aux quatre mois.

« La première fois, elle a fait des céphalées. Elle a eu de gros maux de tête, des vomissements. Elle avait été hospitalisée deux jours. Elle passe chaque fois presque toute la journée à l'hôpital. Il faut la garder la plus calme possible », relate Aurélie Pouliot.

D'autres traitements en développement

Des chercheurs tentent de développer de nouveaux traitements moins invasifs.

« Il y a plusieurs avenues actuellement, dont des molécules qui pourraient se prendre par la bouche ou même des traitements de thérapie génique où il y aurait une injection qui serait efficace pendant 15 ans », illustre Nicolas Chrestian.

Aurélie Pouliot, elle, souhaite avant tout que sa fille retrouve, autant que possible, ses capacités.

« J'ai espoir que ça revienne normal. Que ça la stabilise au moins pour qu'elle puisse avoir une vie normale. C'est ça l'important », affirme-t-elle.