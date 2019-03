Bernier reproche à Trudeau de continuer à parler du massacre en Nouvelle-Zélande

Maxime Bernier a repris son reproche au cours d'une conférence de presse convoquée lundi matin pour dire où en est son nouveau parti.

Invité à expliquer pourquoi il a choisi, lui, de ne pas condamner publiquement la tuerie dans les mosquées de Christchurch, M. Bernier a préféré rappeler sa politique sur l'immigration.

Il est contre « l'immigration de masse », contre « les frontières ouvertes », mais pas contre toute immigration. Il veut diminuer le nombre d'immigrants accueillis annuellement au Canada à 250 000.

Déjà, le 16 mars, au lendemain du massacre dans les mosquées de Christchurch, il répondait à un internaute qui demandait sur Twitter pourquoi on ne parlait pas d'une attaque dans une église du Nigéria où 32 chrétiens auraient été assassinés.

« Parce que ça ne correspond pas au discours de la gauche multiculturaliste et ses supporters des médias. Ils ne peuvent pas utiliser pareille tragédie pour gagner des points politiques », avait-il lâché.

M. Bernier se targue de faire de la politique autrement, d'être « authentique ». Il croit que cela lui attirera des votes en octobre prochain alors qu'il promet de présenter 338 candidats.

52 % de la population est prête à voter pour un nouveau parti à la prochaine élection. Donc, c'est très encourageant pour nous. Il s'agit d'être présent. Il s'agit de parler le plus possible de nos idées sur différentes plateformes et c'est ce qu'on fait

Maxime Bernier