Des parents furieux qu'une éducatrice demande à des élèves de montrer leurs sous-vêtements

L’éducatrice a demandé à inspecter chaque enfant après un incident dans la salle de bain des garçons de l'école, lorsqu'un sous-vêtement a été jeté dans une toilette. Dans une lettre envoyée à certains parents, datée du 22 mars, la directrice de l’école Cecile Affleck revient sur les événements.

Dans le cadre d’une « enquête sur un incident dans les toilettes des garçons », écrit-elle, « un membre du personnel de l’école a demandé aux garçons de 4e et 5e années de montrer la bande élastique de leurs sous-vêtements par-dessus leurs pantalons dans le but de déterminer quel(s) enfant(s) étai(en)t impliqué(s) dans cet incident ».

« Cette action ne correspond pas à nos méthodes d'enquête habituelles pour des affaires de cette nature », poursuit-elle.

« Demander aux enfants de montrer leurs sous-vêtements à l’école, c’est dépasser les limites », commente pour sa part Richelle Foster, mère de deux fillettes qui fréquentent l’école élémentaire de Carman.

Comme elle, plusieurs parents à qui CBC/Radio-Canada a parlé souhaitent maintenant que l’éducatrice en question, la directrice adjointe de l'école, soit licenciée.

« Si elle n’est pas retirée [de ses fonctions] dans cette école, c’est mes enfants que je vais retirer, clame Mme Foster. Je vais faire l'école à la maison avec mes enfants pour le reste de l'année. »

Richelle Foster, mère de deux élèves de l'école élémentaire de Carman, est troublée par l'affaire des sous-vêtements. Photo : Radio-Canada / Austin Grabish

Le ministre de l'Éducation du Manitoba, Kelvin Goertzen, souhaite maintenant que la Division scolaire Prairie Rose (DSPR) fasse la lumière sur cette affaire. « Ces informations sont préoccupantes, et je demande à la division scolaire d’enquêter sur les circonstances et de me faire un rapport le plus tôt possible », écrit-il dans un courriel.

Des parents informés par les médias sociaux

Kay Gosselin, qui a un fils de 5 ans à cette école, est furieuse d'avoir appris la nouvelle sur les réseaux sociaux et non de la part de l’école. Elle dit n’avoir jamais reçu la lettre de la directrice et dénonce le fait que cette lettre n’ait pas été envoyée à toutes les familles « alors que c’est le genre de choses dont chaque parent d’élève de l’école devrait être informé », soutient-elle.

« C’est vraiment préoccupant. [L’éducatrice] était dans une position de pouvoir et elle a usé de cette position pour intimider les enfants, les humilier », affirme Mme Gosselin.

« C’est vraiment troublant, enchaîne-t-elle, de la part d’une personne comme ça qui est responsable de prendre soin de nos enfants. Et nous faisons confiance à l’école. »

Le directeur de la Division scolaire Prairie Rose, Terry Osiowy, n’a pas voulu confirmer si l’employée était suspendue ou si elle ferait face à des mesures disciplinaires.

« Les actions entreprises en réponse à cet incident n'ont pas suivi des méthodes d'enquête respectueuses. La DSPR continuera d’enquêter sur cette affaire et respectera la confidentialité de tous les élèves et du personnel pendant, et après l’enquête », note-t-il dans une déclaration écrite.

M. Osiowy ajoute que la division continuera d’examiner et réviser ses procédures administratives « pour fournir aux chefs d'établissement une orientation et des conseils pour mener à bien des enquêtes délicates ».

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Manitoba dit être au courant de l’incident et indique avoir été en contact avec le conseil scolaire. « Pour le moment, la GRC n’enquête pas », dit une porte-parole.

CBC/Radio-Canada a tenté de contacter dimanche la directrice adjointe, et n’avait toujours pas reçu de réponse lundi.

Avec les informations d'Austin Grabish, CBC