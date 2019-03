Profilage ethnique : poursuite de 200 000 $ contre la police de Repentigny

Un jeune homme de Repentigny qui soutient avoir été victime de profilage ethnique a déposé une série de plaintes devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il réclame 200 000 dollars à la Ville et au corps de police en dommages moraux et punitifs. Sa plainte n'est pas la seule qui vise la police de Repentigny.