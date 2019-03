Game of Thrones : une quête planétaire pour retrouver 6 trônes de fer

En vue de la diffusion de la huitième et ultime saison de la série Le trône de fer (Game of Thrones), HBO a lancé la semaine dernière #ForTheThrone (pour le trône, en français), une quête visant à retrouver six répliques du trône de fer cachées un peu partout sur le globe.

Pendant sept saisons, vous avez vu des personnages mentir, saigner et se sacrifier pour le Trône de fer. Alors que la dernière saison approche, une seule question demeure : jusqu’où irez-vous? , écrit HBO sur le site de la quête.

Pour retrouver ces trônes, on ne laisse que peu d’indices. Sur la chaîne YouTube de l’émission, on peut voir les trônes dans divers paysages — dans une forêt, devant un mur de glace, dans une lande enneigée, dans un désert rocheux, sur une montagne aride — à divers moments de la journée.

Le sixième trône est encore plus mystérieux. On n'a pas encore montré sur emplacement YouTube. Sur le site web de la quête, il apparaît pour l'instant derrière un épais écran de fumée noire.

Jusqu’à maintenant, la plupart des trônes ont été trouvés. HBO a confirmé qu'un des sièges était en Angleterre, un autre en Suède et un autre en Espagne.

La chaîne a relayé les gagnants sur la page Twitter de l'émission.

Il reste encore à trouver le trône glacé et le trône mystère. Un compte à rebours laisse jusqu’au début avril pour trouver les sièges manquants.

La dernière saison du Trône de fer sera diffusée à partir du 14 avril.