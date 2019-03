Il y avait près de 5800 itinérants dans les régions du Québec où ceux-ci ont été comptés, il y a un an, dont plus de 3100 à Montréal. Ils sont majoritairement des hommes, âgés de 30 à 49 ans, et 41 % d'entre eux ont passé l'année dernière au complet en situation d'itinérance.