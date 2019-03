Étudiant chinois kidnappé: ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas

La famille de Wanzhen Lu est d'ailleurs en route pour Toronto parce qu'elle est « extrêmement inquiète » pour sa sécurité, a indiqué la police lundi.

Samedi, le jeune homme a été forcé de monter à bord d'une camionnette « à 100% contre sa volonté », a expliqué l'agent Andy Pattenden, qui précise que l'enlèvement a été un « incident violent ».

Voici ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas à propos de cette mystérieuse affaire:

Ce qu'on sait

Le kidnappage a eu lieu dans le stationnement souterrain de l’immeuble à condo de la victime, près de l'avenue Warden et de l'autoroute 7. Selon l'agent Andy Pattenden, quatre hommes cagoulés attendaient la victime à bord d'une Dodge Caravan noire stationnée dans le garage.

Alors qu'ils sortaient de leur propre véhicule, Wanzhen Lu et une amie ont été approchés par trois des suspects. Le quatrième attendait au volant de la camionnette.

Selon Andy Pattendan, l'un d'eux s'est soudainement jeté sur la victime avec un pistolet paralysant de marque Taser. Wanzhen Lu s'est débattu, mais a finalement été trainé à bord après avoir été électrocuté plusieurs fois. La police refuse de commenter l'étendue potentielle de ses blessures.

L'étudiant n'a pas été vu depuis. L'amie n'a pas été blessée, ni enlevée, mais aurait été traumatisée par ce qu'elle a vu.

Le véhicule suspect est un Dodge Caravan noir de 2010 sans plaque d'immatriculation à l’avant Photo : CBC

La police a publié des descriptions des quatre suspects et des images des trois hommes sortis du fourgon. Ils ont également publié une description et deux images de la fourgonnette elle-même.

Wanzhen Lu portait un chandail à capuche noir, un jean noir et des chaussures de course blanches.

Le consul de Chine à Toronto, Jinxuan Zhang, dit être en contact étroit avec la police et les parents de Wanzhen Lu.

L'enlèvement s'est produit dans le stationnement souterrain de cet immeuble à condo. Photo : CBC

Ce qu'on ne sait pas

La police dit ignorer le motif pour le moment.

Les policiers n'ont pas précisé s'il s'agissait ou non d'un incident ciblé, si une rançon avait été demandée ou si les auteurs de l'enlèvement avaient pris contact avec la famille de Wanzhen Lu.

Ils ne confirment pas non plus le nom de l'école où il étudiait, depuis combien de temps Wanzhen Lu était au Canada ni sa ville d'origine en Chine. Ils n'ont publié aucune autre information sur ses parents.

L'agent Andy Pattenden de la police régionale de York. Photo : CBC

La police ne confirme pas non plus si l'incident est lié à un stratagème d'extorsion appelé « kidnapping virtuel », qui vise des étudiants chinois. Cette méthode d’extorsion a déjà fait plusieurs victimes ces deux dernières années à Toronto, Vancouver, Winnipeg et ailleurs au pays.