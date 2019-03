Des investissements routiers de 440 M$ à Québec d’ici 2021

Le gouvernement du Québec investira près d'un demi-milliard de dollars dans le réseau routier de la Capitale-Nationale au cours des deux prochaines années afin, notamment, de poursuivre l'élargissement de l'autoroute Henri-IV et de procéder à la reconstruction d'une portion du boulevard Champlain.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, et la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, ont dévoilé lundi les projets routiers et maritimes qui seront réalisés en 2019-2020 et en 2020-2021. Les deux ministres disent vouloir agir par transparence.

« Cela permettra aux citoyens de la Capitale-Nationale et de partout au Québec d’avoir un regard complet sur la totalité des projets pour lesquels des travaux sont prévus au cours des deux prochaines années et d’obtenir une reddition de comptes du Ministère », affirme François Bonnardel.

Les 441,8 millions de dollars qui seront investis dans la Capitale-Nationale sont répartis comme suit : 243 664 000 $ pour assurer un réseau efficace et sécuritaire.

105 784 000 $ pour assurer des structures en bon état;

90 809 000 $ pour assurer des chaussées en bon état; Source : Gouvernement du Québec

Le chantier le plus important en termes d’investissements consiste en la phase II de l’élargissement de l’autoroute Henri-IV, entre l’autoroute Charest (440) et l’avenue Chauveau.

Si l’on se rapporte au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 (PQI), les travaux nécessiteront des investissements de 39,4 millions de dollars uniquement en 2019-2020.

Le projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV se poursuivra jusqu’en 2023.

Autre projet d’envergure à Québec : le déplacement et la reconfiguration du boulevard Champlain, entre la côte de Sillery et la côte Gilmour. Les travaux, qui font partie de la phase III de la promenade Samuel-De Champlain, nécessiteront des investissements évalués à entre 25 et 50 millions d’ici 2021.

À noter que le gouvernement n’a dévoilé le montant précis alloué à chaque projet. Il a plutôt procédé par ordre de grandeur : moins de 1 million; 1 à 5 millions; 5 à 10 millions; 10 à 25 millions; 25 à 50 millions et plus de 50 millions.

Chaudière-Appalaches

Des investissements routiers totalisant plusieurs dizaines millions de dollars sont également prévus sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent.

Le ministère des Transports procèdera entre autres à différents travaux sur le pont Pierre-Laporte (réparation de la charpente, métallisation et peinture), du côté de Lévis. Cela représente des investissements estimés à entre 10 et 25 millions de dollars.

Le réaménagement de l'échangeur 305 (route Lagueux) de l'autoroute 20 aura également droit à une enveloppe substantielle. Le montant inscrit au PQI pour 2019-2020 s’élève à 23,9 millions de dollars.