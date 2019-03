Voici les premières images du film Dora l’exploratrice

Dans ces premières images, on voit une Dora un peu plus âgée que celle que l’on a connue dans la série télévisée diffusée par Nickelodeon de 2000 à 2014.

On y aperçoit, dès le début, la jeune fille courir au milieu des lianes et des arbres exotiques, sur une narration de son père, qui lui dit : Tu connais la jungle, mais l'explorer, ce n’est pas un jeu.

Après avoir passé la plus grande partie de sa vie à explorer les confins de la jungle avec ses parents, la jeune Dora, désormais adolescente, doit se préparer à sa plus grande aventure : l’école secondaire.

À peine l'année scolaire entamée, Dora et ses camarades de classe sont kidnappés. L'exploratrice se verra chargée d'aider les criminels à retrouver la Cité de l'or, que ses parents cherchent également.

Motivée par sa curiosité légendaire, Dora deviendra rapidement la meneuse d’un groupe composé de Boots, son meilleur ami, un singe interprété par Danny Trejo, de son acolyte Diego (Jeffrey Wahlberg) et d’un mystérieux habitant de la jungle (Eugenio Derbez).

Dora l’exploratrice devra aussi sauver ses parents, interprétés par Eva Longoria et Michael Peña, et résoudre le mystère d'une ville d'or perdue.



Le film, basé sur la série animée de Nickelodeon, est réalisé par James Bobin et scénarisé par Nicholas Stoller et Matthew Robinson.

Ce film s’inscrit dans la vague des longs métrages de fiction inspirés du monde de l'animation, mais où les personnages sont interprétés par des acteurs en chair et en os, comme cela a été le cas pour La Belle et la Bête, Le livre de la jungle, ou encore Aladdin, qui sortira plus tard cette année.



Le long métrage prendra l’affiche le 2 août prochain.