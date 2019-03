Trump reconnaît la souveraineté d'Israël sur le Golan

Le président américain a signé un décret en ce sens après une conférence de presse à la Maison-Blanche avec le premier ministre israélien. En pleine campagne électorale dans son pays, M. Nétanyahou a déclaré qu'Israël « ne renoncerait jamais » à ce territoire syrien, conquis par les armes il y a plus d'un demi-sècle.

M. Trump avait annoncé son intention en tweetant jeudi dernier qu'« il est temps » pour les États-Unis de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Il avait fait valoir que ce territoire « est d'une importance stratégique essentielle pour la sécurité de l'État d'Israël et la stabilité de la région ». Il n'avait toutefois pas donné plus de détails sur le moment où cela se concrétiserait.

Le plateau du Golan, un territoire d'environ 1200 kilomètres carrés, appartient à la Syrie. Il a toutefois été conquis par Israël lors de la guerre des Six Jours, en 1967, avant d'être annexé en 1981. Son importance stratégique s'explique par le fait qu'il surplombe le territoire israélien. Il comprend aussi d'importantes sources d'eau.

La décision du président Trump a été vertement dénoncée par des alliés des États-Unis, comme l’Union européenne, la Turquie et l’Égypte, mais aussi par des ennemis, comme l’Iran et la Russie.

« La position américaine sur la partie occupée du Golan syrien reflète clairement le mépris des États-Unis pour les règles internationales et leur violation flagrante du droit international », a commenté le gouvernement syrien, en faisant valoir que les déclarations de M. Trump ne « changeront rien au fait que le Golan est et restera arabe et syrien ».

Après la guerre des Six Jours, les Nations unies ont exigé, par l’entremise de la résolution 242, en novembre 1967, qu’Israël se retire « des territoires occupés » lors du conflit, qui comprenaient non seulement des terres palestiniennes, mais aussi le plateau du Golan.

La résolution 497, adoptée en décembre 1981, stipule pour sa part que « la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans le territoire syrien occupé des hauteurs du Golan est nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international ».

Avec les informations de l'Agence France-Presse