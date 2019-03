Les chauffeurs de taxi en grève pour la journée

À plusieurs endroits, des cortèges sont organisés pour ralentir la circulation. Un convoi de plusieurs voitures circulera à 10 km/h, entre la zone portuaire de Chicoutimi et le bureau de la députée Andrée Laforest.

Pour l’instant, seulement les services essentiels sont assurés de 7 h à 19 h. Roger Bérubé, propriétaire de Taxi Diamond

Avec les lois actuelles, il y a des quotas de permis de taxi par nombre d’habitants. Par exemple, dans Jonquière on pourrait passer de 30 taxis à 300. La tarte reste la même, mais on sera plus à manger dedans. Aussi, ce ne sera plus des employés à temps plein, ce sera des employés à temps partiel , craint-il.

Il soutient que les services comme Uber, interdits en région pour le moment, pourraient voir le jour avec la dérèglementation proposée.

Les chauffeurs de Taxi Diamond estiment que l'industrie n'a pas besoin d'être déréglementée. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

La retraite part en fumée

M. Bérubé explique aussi que la réforme du gouvernement Legault prévoit l’abolition des permis de taxi, ce qui aura comme impact inévitable de dévaluer leur valeur à son avis.

J’ai des gens qui viennent d’acheter et qui sont endettés, j’ai des gens qui veulent vendre pour prendre leur retraite et tout le monde voit son investissement perdre de la valeur , soutient-il.

Selon lui, les chauffeurs sont si choqués qu’ils seraient prêts à faire la grève plusieurs mois au besoin, assure-t-il, même si pour l’instant le débrayage n’est prévu que pour aujourd’hui.