Scott Walker, du groupe The Walker Brothers, meurt à 76 ans

L'auteur-compositeur-interprète Scott Walker, dont les succès composés avec la formation The Walkers Brothers dans les années 1960 incluaient The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, n'est plus. Il avait 76 ans.

La maison de disques 4AD a annoncé son décès lundi.

Le groupe The Walker Brothers a connu une série de succès avec ses chansons, notamment Make It Easy on Yourself. Scott Walker a ensuite produit de nombreuses chansons, des bandes sonores de films ainsi que plusieurs albums solos.

L’homme originaire de l’Ohio a commencé sa carrière en tant que joueur de basse en studio. Il a changé son nom, Noel Scott Engel, lorsqu’il a rejoint les Walker Brothers, puis il s’est établi à Londres.

Les Walker Brothers étaient très populaires en Grande-Bretagne au moment où la scène musicale était dominée par les Beatles et les Rolling Stones. Ils ont aussi connu du succès aux États-Unis. Scott Walker a quitté la formation pour poursuivre une carrière solo alors que le groupe était près du sommet de sa gloire commerciale.

En tant qu’artiste solo, Scott Walker a produit des albums qui ont été bien accueillis. Il a retrouvé les Walker Brothers pour un dernier album de groupe dans les années 1980. Il a également produit de nombreux disques pour d’autres artistes et il était considéré comme l'un des visages influents du monde de la musique.

Sa maison de disques a indiqué que Scott Walker laissait derrière lui sa conjointe, Beverly, sa fille, Lee, et sa petite-fille, Emmi-Lee.

Avec les informations de l'Associated Press