La famille de Danielle Moore se rend en Éthiopie et ouvre un fonds en son nom

La dame de 24 ans avaient été choisie par l’Organisation des Nations unies (ONU) pour participer à une conférence sur l’environnement au Kenya.

« Ma soeur était toujours pleine d’espoir. C’est l’une des qualités dont les gens ont besoin pour changer le monde. Vous ne pouvez pas être pessimiste et penser que quoique vous fassiez, rien ne changera. Vous devez agir, a déclaré son jeune frère, David Moore. La question qui revient est comment pouvons-nous préserver l’esprit de Danielle? »

Au total, 157 personnes de 35 pays différents sont morts lorsque le Boeing 737 Max 8 à destination de Nairobi s’est écrasé quelques minutes après le décollage depuis la capitale de l’Éthiopie, Addis Abeba.

Le fonds en l’honneur de Danielle Moore, ouvert par son père, soutiendra les causes défendues par sa fille. Cette dernière a travaillé en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique sur des questions de changement climatique, d’alphabétisation numérique et de sécurité alimentaire.

« Désormais je souhaite aller de l’avant et partager son message en aidant les personnes autour de moi d’une façon qui apporterait un sentiment de fierté chez ma soeur », a indiqué David Moore.

M. Moore indique que la famille consultera d'abord ses amis et collègues d’un océan à l’autre avant de décider comment sera utilisé l’argent mis dans le fonds de réserve.

Danielle Moore était originaire de Scarborough en Ontario, mais vivait à Winnipeg avant de trouver la mort.

Selon David Moore, la mort de sa soeur a particulièrement été dure à accepter pour leur mère qui est philippine. Dans la culture philippine, le corps est nécessaire à l’enterrement. La famille n’a aucune garantie qu’elle pourra récupérer les restes de leur fille et pourrait ne jamais faire son deuil.

« Cela paraît irréel, c’est tellement incroyable. Mais lorsque l’on accepte la réalité, c’est horrible. C’est vraiment difficile », explique M. Moore au sujet de la mort de sa soeur.

Selon lui, l'espoir que son esprit puisse continuer dans ce monde et que son travail puisse continuer à travers les personnes qu'elle a touchées permet à la famille de faire son deuil.