Apple s'attaque à Netflix et Amazon

Apple devrait annoncer le lancement d'un service vidéo pour concurrencer Netflix, Amazon et même la télévision câblée. C'est une tentative attendue du fabricant de l'iPhone, plusieurs années après que Netflix eut fait du visionnement en rafale un phénomène mondial.

Le nouveau service vidéo devrait offrir des émissions de télévision originales et des films qui auraient coûté à Apple plus d'un milliard de dollars, soit beaucoup moins que ce que Netflix et HBO dépensent chaque année.

On s'attend également à un service d'abonnement composé de nouvelles, de divertissements et de sports regroupés à partir de journaux et de magazines. Apple effectuerait ces annonces à son siège social de Cupertino, en Californie, lors d'un événement au cours duquel sont susceptibles d'apparaître de nombreuses célébrités d'Hollywood.

Longtemps produit phare d'Apple, l'iPhone a représenté la principale source de revenus de la marque, mais les ventes commencent à baisser. L'entreprise fait la promotion des ventes d’abonnements numériques en quête d'une nouvelle croissance.

La réalisation d'émissions de télévision et de films qui peuvent être visionnés sur n'importe quelle plateforme a propulsé Netflix en force dans la Silicon Valley et à Hollywood.

De son côté, Apple continue de se consacrer à la fabrication de gadgets : iPhone, iPad, ordinateurs et sa boîte de diffusion en continu Apple TV pour téléviseurs. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, avait commencé à jouer avec l'idée de créer une puissante entreprise de télévision, mais il n'y est pas parvenu avant sa mort en 2011.

Un retard à combler

Son successeur, le PDG Tim Cook, a mis près de huit ans à concevoir la stratégie que l'entreprise va maintenant essayer de mettre en place. « Apple est très en retard dans ce domaine », a déclaré Paul Verna, analyste eMarketer. « Netflix est devenu la référence en matière de création et de distribution de contenu, en utilisant toutes les données dont ils disposent sur leurs spectateurs. »

Les contenus offerts par Netflix ont attiré 139 millions d'abonnés dans le monde, mais Apple devra affronter plusieurs concurrents de taille dans l’arène de la fidélisation des consommateurs.

Amazon est également devenu une force de la diffusion en continu de vidéo. Walt Disney Co lance cette année son propre service, armé d'une imposante bibliothèque qui est devenue plus formidable avec l'achat des films et séries télévisées de la 21st Century Fox.

AT&T lance un autre service de diffusion en continu construit autour de HBO.

Apple a beaucoup d'argent à dépenser, mais en dépit des quelque 245 milliards de dollars dont elle dispose, l’entreprise devra se montrer attrayante pour Hollywood, même si elle n'a pas fait ses preuves en matière de soutien d'une programmation de haute qualité et de diffusion à grande échelle.

Dans le cadre de ses efforts pour établir des connexions rapides, Apple a embauché deux cadres de longue date de la télévision Sony, Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, en 2017. Ils auraient engagé des vedettes comme Oprah Winfrey, Steven Spielberg et Jennifer Aniston.