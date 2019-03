Vente de cannabis en Ontario : les commerçants se préparent pour l'ouverture 1er avril

Les trois commerces qui ont reçu leur licence d'exploitation sont dans une course contre la montre pour être fin prêt pour l’ouverture.

Les commerçants s’exposent à de fortes pénalités s’ils ne réussissent pas à ouvrir leur porte comme prévu.

Ils perdront 12 500 $ sur leur dépôt s’ils ne sont pas prêts le 1er avril. Les pénalités deviennent encore plus salées par la suite.

Les pénalités peuvent être salées pour les commerçants qui ne seront pas prêts pour le mois d'avril. Photo : Radio-Canada

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario dit mettre en place ces pénalités pour respecter ses engagements.

La Ville d'Ottawa, de son côté, se prépare à faire face aux nombreux consommateurs qui pourraient prendre d’assaut les trois points de vente.

Pour les premiers quelques mois, nous nous attendons à voir beaucoup de circulation, des pressions sur le stationnement, beaucoup de personnes dans la rue , affirme le conseiller du quartier Kitchissippi, Jeff Leiper.

L’un des trois commerces de cannabis d’Ottawa sera dans son quartier, sur le chemin Richmond. Il y a beaucoup de consommateurs de cannabis dans mon quartier, et ça va leur donner un endroit légal pour s’en procurer , affirme M. Leiper.

M. Leiper croit également que l’arrivée de ce commerce de cannabis aura aussi un impact économique positif pour les autres commerces du secteur.

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, s'attend à ce que de nombreux consommateurs québécois traversent la frontière pour acheter du cannabis en Ontario. Photo : Radio-Canada

J’imagine qui va y avoir, les premiers jours, un certain achalandage , affirme le conseiller du quartier Rideau-Vanier Mathieu Fleury. L’un des trois commerces de cannabis d’Ottawa sera situé dans son secteur, sur la rue York dans le Marché By.

On leur a demandé de prendre certaines mesures en considération, comme les heures d'ouverture et comme au LCBO et au Beer Store, on demande d'avoir des agents de sécurité présents , dit-il.

Mathieu Fleury s’attend également à un afflux de touristes provenant du Québec pour acheter du cannabis en Ontario.

La première succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) de l’Outaouais devrait ouvrir ses portes seulement à la fin du printemps.

Le troisième commerce privé de cannabis d’Ottawa doit ouvrir ses portes sur la rue Bank, entre les rues Lewis et Waverley.