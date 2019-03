Premiers témoignages à l'enquête du coroner sur l’effondrement mortel d’une scène de Radiohead

Le père de Scott Johnson, le batteur du groupe, un accordeur de piano et des ingénieurs du ministère du Travail de l'Ontario ont tous livré un témoignage lundi lors de la première journée des audiences de l'enquête du coroner sur la mort d'un technicien de son du groupe Radiohead, en 2012.

Il y a près de sept ans, la structure de la scène où devait se produire la formation britannique s’était effondrée soudainement quelques heures avant le spectacle, tuant Scott Johnson, 33 ans.

Le père de la victime, Ken Johnson, et le batteur de Radiohead, Philip Selway, ont fait le voyage de la Grande-Bretagne pour témoigner aux audiences lundi.

Philip Selway a livré des propos fracassants, en soutenant que justice n'a pas été rendue à l'égard de Scott, sa famille et ses collègues. Une insulte, une parodie de justice, un échec sur toute la ligne , a-t-il affirmé.

Il a réaffirmé sa colère envers le dénouement de l’affaire en 2017, lorsque les accusations contre l'entreprise de divertissement Live Nation, l'ingénieur Domenic Cugliari et le fournisseur Optex Staging ont été suspendues.

Selon lui, il s’agit d’un échec du système de justice.

Le batteur du groupe Radiohead, Philip Selway, a témoigné au premier jour des audiences de l'enquête du coroner. Photo : Radio-Canada / Charlotte Mondoux-Fournier

Il a aussi profité de l’audience pour lire des témoignages de différents membres du groupe toujours hantés par la tragédie, comme lui.

Cela a eu des effets profonds sur moi. Chaque fois que je suis sur scène et que j'entends un bruit bizarre, je sais qu'il est temps de courir à nouveau. Philip Selway, batteur du groupe Radiohead

Un craquement entendu

L'accordeur de piano Wayne Ferguson, qui était sur scène lors des derniers préparatifs, a déclaré avoir entendu un craquement sous la force du vent, vers 15 h 30, peu avant l'effondrement de la structure.

Il a raconté lundi qu'il avait été invité à quitter la scène vers 15 h 50. M. Johnson - qui se trouvait près de lui - était resté sur scène pour faire les tests de batterie.

Nous avons entendu un énorme craquement et en l'espace de deux secondes environ, tout le toit s'est effondré. Wayne Ferguson, accordeur de piano

M. Ferguson et sa fille étaient assis sur un banc face à la scène peu de temps après quand il y a eu un bruit fort, a-t-il ajouté.

Il a raconté avoir vu des poutres percer la grille arrière de la scène et il a alors appelé le 911.

Un ambulancier qui a été l'un des premiers sur les lieux a déclaré avoir trouvé M. Johnson coincé sous la scène, sans signes vitaux.

Malgré une enquête d'un an menée par le ministère du Travail de l'Ontario, on ne connaît toujours pas la cause de l'effondrement mortel.

Le rapport du ministère du Travail, qui résume les grandes lignes d'un volumineux rapport technique préparé par des ingénieurs provinciaux après la tragédie, a souligné de nombreux problèmes liés à la conception et à la construction de la structure de la scène, sur laquelle devaient être suspendus plus de 27 000 kilogrammes d'équipement dans les airs.

Les véhicules d'urgence au parc Downsview le 16 juin 2012 Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Aucun blâme

L'enquête devrait durer trois semaines et porter sur les circonstances de la mort de Johnson, mais n'attribuera aucun blâme à quiconque. Vingt-cinq témoins seront appelés à la barre.

Le jury du coroner devra formuler des recommandations pour éviter une autre tragédie du même genre.

Live Nation a soutenu par le passé qu'elle n'était pas responsable de la construction de la scène, et l'ingénieur Domenic Cugliari a affirmé que la compagnie Optex Staging n'avait pas respecté ses plans.