Début de l'enquête du coroner sur l’effondrement mortel d’une scène de Radiohead

Il y a près de 7 ans, la structure de la scène où devait se produire la formation britannique s’était effondrée soudainement quelques heures avant le spectacle, tuant Scott Johnson, 33 ans.

Malgré une enquête d'un an menée par le ministère du Travail de l'Ontario, on ne connait toujours pas la cause de l'effondrement mortel.

En septembre 2017, les membres de Radiohead et les parents de Scott Johnson s’étaient dits « consternés » par l’abandon de 13 accusations contre l'entreprise de divertissement Live Nation, l'ingénieur Domenic Cugliari et le fournisseur Optex Staging.

Le rapport du ministère du Travail, qui résume les grandes lignes d'un volumineux rapport technique préparé par des ingénieurs provinciaux après la tragédie, a souligné de nombreux problèmes liés à la conception et à la construction de la structure de la scène, sur laquelle devaient suspendre plus de 27 000 kilogrammes d'équipement dans les airs.

Les véhicules d'urgence au parc Downsview le 16 juin 2012 Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Aucun blâme

L'enquête devrait durer trois semaines et porter sur les circonstances de la mort de Johnson, mais n'attribuera aucun blâme. 25 témoins seront appelés à la barre.

Le jury du coroner devra formuler des recommandations pour éviter une autre tragédie du genre.

Live Nation a soutenu par le passé qu'elle n'était pas responsable de la construction de la scène, et l'ingénieur Domenic Cugliari a affirmé que la compagnie Optex Staging n'avait pas respecté ses plans.