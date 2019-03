Cortèges et klaxons : les chauffeurs de taxi en grève générale au Québec

Dimanche, les propriétaires et chauffeurs de taxi ont tenu une assemblée générale extraordinaire à Montréal afin d'établir les moyens de pression à mettre en oeuvre.

Selon des chauffeurs de taxi interrogés par Radio-Canada, les chauffeurs pourraient refuser, tôt ce matin, de prendre les appels de clients à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. D’autres taxis circuleraient à basse vitesse sur les autoroutes 720, 40 et 15 dans le but de ralentir la circulation.



Des représentants de l’industrie ont pour leur part signalé que la grève générale durerait de 7 h à 19 h, dans plusieurs régions du Québec. Des taxis se déplaceront en cortège, tandis que d’autres sont invités à se rendre à la rencontre de leur député provincial pour l’interpeller sur les conséquences du projet de loi 17 ou « agrémenter [leur] journée de coups de klaxon ».



« Le gouvernement veut détruire notre industrie, on va détruire leur agenda pour une journée, ou deux, ou trois », a déclaré par communiqué Serge Lebreux, porte-parole des taxis en région.



Des chauffeurs pourraient également aller manifester devant les bureaux de la Commission des transports du Québec.

À Montréal, les cortèges auront pour point de départ les Galeries d’Anjou et le Carrefour Laval. À Québec, l’appel est lancé pour une rencontre au Marché Jean-Talon, aux Galeries de la Canardière ou à la Coopérative de taxis de Sainte-Foy.

Les représentants des chauffeurs de taxi doivent rencontrer le ministre des Transports, François Bonnardel, mardi, pour leur faire part de leurs doléances.



Au cœur du conflit : une déréglementation de l’industrie qui profite à la société américaine Uber, selon les propriétaires et chauffeurs de taxi. Ces derniers doivent déjà composer avec ce compétiteur qui est venu significativement gruger des parts de marché, expliquent-ils.



Le projet de loi 17 vient dévaluer les permis que certains chauffeurs peinent encore à payer, plaident-ils. Les propriétaires de taxi demandent l'abandon pur et simple du projet.

La réforme prévoit notamment la fin des coûteux permis de taxis et des plaques d'immatriculation T. Elle met aussi un terme aux territoires exclusifs à certains détenteurs d’un permis de taxi et propose une limitation du nombre de véhicules dans ces zones.

François Bonnardel estime quant à lui que la réforme proposée par la Coalition avenir Québec vise à moderniser l'industrie en allégeant la réglementation qui l'encadre.