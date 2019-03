Des projets de jeunes Estriens dignes des plus grands à l'Expo-sciences

ANTOINE BLAIS, 14 ans

École du Triolet

Projet : Insectamine

Antoine Blais, de l'École du Triolet, a présenté le projet « Insectamine » Photo : Radio-Canada

Antoine Blais avoue avoir travaillé environ 200 heures sur son projet. C’est que les manœuvres étaient complexes : le jeune élève a notamment extrait les acides gras de certains insectes afin d'en calculer leur valeur en oméga-3.

L'idée m'est venue, car mon père est intolérant aux poissons, une des meilleures sources de ce lipide, donc j'ai essayé de trouver des sources alternatives et j'ai pensé aux insectes , explique-t-il.

ELLIOT CHRISTIN ET JASMIN RICARD, 15 ans

École internationale du Phare

Projet : La cuisine à portée de main

Jasmin Ricard et Elliot Christin, de l'École internationale du Phare, ont présenté le projet « La cuisine à portée de main », des instruments de cuisine modifié pour personnes à mobilité réduite. Photo : Radio-Canada

Ce sont les difficultés vécues par un élève partiellement paralysé qui a inspiré Elliot Christin et Jasmin Ricard pour leur projet. Le duo a développé une série d’ustensiles adaptés pour lui.

Sa passion, c'est la cuisine. On s'est dit qu'on pourrait l'aider à vivre complètement sa passion en créant des objets pour lui faciliter certaines tâches , résume Elliot Christin.

On a appris qu'on pouvait résoudre plusieurs problèmes du quotidien en y mettant un peu de temps et on a vraiment été mis au courant du contexte de vie d'une personne à mobilité réduite , confie pour sa part Jasmin Ricard.

ULYSSE MCKAY, 15 ans

École internationale Du Phare

Projet : Raciste, mon cher Watson!

Ulysse Mckay, de l'École internationale Du Phare, a présenté le projet « Raciste, mon cher Watson! » Photo : Radio-Canada

L’actualité est parfois l’étincelle derrière un projet. C’est le cas pour Ulysse Mckay, qui s’est demandé : « Est-ce que la lecture de certains types de textes peut diminuer le racisme chez certaines personnes? »

On voit du profilage racial chez les policiers ou encore des inégalités en raison de la couleur de notre peau. Je voulais donc trouver des solutions pour rendre notre monde plus égalitaire... Ce n’est pas nécessairement une réussite, mais je crois qu'on est sur la bonne voie , souhaite-t-il.

JULIETTE QUIRION, 16 ans

Collège Mont-Notre-Dame

Projet : Dessine-moi un mouton

Juliette Quirion, du Collège Mont-Notre-Dame, est derrière le projet « Dessine-moi un mouton » Photo : Radio-Canada

Pour son projet d’Expo-sciences, Juliette Quirion a développé une orthèse pour une jeune fille dont la capacité d’écriture est réduite en raison de ses handicaps.

Elle l’utilise depuis deux mois chez elle et elle est capable d’écrire convenablement avec l’orthèse. Elle a aussi un meilleur contrôle de son crayon , explique-t-elle.

D'avoir eu un impact sur sa façon d'écrire, de dessiner, sur son développement, je suis très fière de ça , sourit-elle.

En tout, neuf projets de l'Estrie ont été retenus pour la finale de l'Expo-sciences provinciale qui aura lieu du 11 au 14 avril prochain.

Les autres élèves qui représenteront la région sont :