Dépôt – et premières conclusions – du rapport Mueller sur la possible collusion avec la Russie, accusation de tentative de meurtre portée contre l'agresseur présumé du prêtre à l'oratoire Saint-Joseph et Alex Harvey part à la retraite la tête haute. Petit résumé de l'actualité qui a marqué la fin de semaine.

Pas de collusion de l'équipe Trump avec la Russie, dit Mueller

Le président Donald Trump a réagi aux conclusions du rapport de Robert Mueller dimanche avant de monter dans l'avion présidentiel. Photo : Reuters / Kevin Lamarque

Le rapport plus qu'attendu du procureur spécial Robert Mueller a finalement été déposé auprès du département américain de la Justice, vendredi, et le secrétaire William Barr en a tiré un résumé, dimanche, qui a été transmis aux élus du Congrès et au public. On y apprend que M. Mueller n'a pas trouvé de preuves indiquant que l'équipe de campagne du président avait collaboré avec la Russie pour remporter l'élection de 2016. Le procureur spécial indique toutefois ne pas pouvoir confirmer ou infirmer que Donald Trump s'est rendu coupable d'entrave à la justice dans le cadre de son enquête.

Un prêtre hors de danger... et un suspect accusé

Plusieurs policiers ont été dépêchés à l'oratoire Saint-Joseph vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Conrad Fournier

Après avoir été poignardé en pleine messe, vendredi, le père Claude Grou, recteur de l'oratoire Saint-Joseph, a obtenu son congé de l'hôpital et s'accordera quelques jours de repos. Son présumé agresseur, de son côté, a comparu samedi devant le tribunal, où la Couronne s'est opposée à sa remise en liberté. La poursuite a également exigé une évaluation de son état psychologique. L'homme de 26 ans a été accusé de tentative de meurtre et de voie de fait armée.

Harvey combatif jusqu'à la fin

Alex Harvey partait avec un écart de 53 secondes avec le meneur Johannes Klaebo dans l'épreuve de poursuite, dimanche, à Québec. Photo : AFP / MARTIN OUELLET-DIOTTE

C'est devant son public, sur les plaines d'Abraham, que le fondeur Alex Harvey a mis fin à sa carrière, dimanche. L'athlète québécois a ainsi décroché une deuxième place à l'épreuve de poursuite en style libre, complétant du même coup un doublé avec l'épreuve de la veille, une course de 15 km où il a également terminé deuxième.

Redémarrage et petits accrochages au Parti québécois

Le chef intérimaire du parti Pascal Bérubé Photo : Radio-Canada

Réunis en Conseil national, les militants du Parti québécois (PQ) ont débattu de nombreuses propositions, acceptant entre autres d'organiser un congrès extraordinaire, à l'automne, pour revoir leurs orientations politiques, à l'exception du désir de réaliser l'indépendance. Les membres de l'aile jeunesse n'ont toutefois pas été en mesure de faire modifier certains statuts afin d'accorder davantage de place aux jeunes militants.

Le Viking Sky enfin arrivé à bon port

Le navire Viking Sky a accosté à 16 h 30, heure locale, dans le port de Molde, centre administratif du comté du Møre og Romsdal Photo : Reuters / Norsk Telegrambyra AS

La croisière ne s'amusait plus beaucoup : le navire Viking Sky s'est amarré dans un port norvégien, dimanche, après avoir été remorqué suite au bris de trois de ses quatre moteurs. Ayant d'abord jeté l'ancre dans des eaux déchaînées, au large de la Norvège, l'équipage du navire a dû appeler des hélicoptères à la rescousse pour évacuer une partie des quelque 1300 passagers coincés en haute mer. Des images vidéo tournées à bord ont montré des vagues si fortes que le mobilier en était projeté de part et d'autre des ponts du paquebot.

Bonne semaine!