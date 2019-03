Foule record pour le 8e Hill-Climb Côte-Nord

Le Hill-Climb rassemblait près d’une cinquantaine de participants de la Côte-Nord et du Saguenay. C'était l'occasion pour eux de mettre de l'avant leurs habiletés et leur capacité à prendre de la vitesse.

Le directeur logistique de la Station récréotouristique Gallix, Julien Picherit, explique que les spectateurs et visiteurs de cette compétition ont aussi grandement contribué au succès de l’événement.

On est super contents de l’achalandage. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que ça a bien fonctionné aujourd’hui, en particulier la météo. Julien Picherit, directeur logistique de la Station récréotouristique Gallix

On a permis à tout le monde qui était dans la montagne de rester gratuitement voir la compétition cet après-midi, et à l'inverse, aux motoneigistes, pour pouvoir profiter des glissades et de la station. On était contents et c'était apprécié par les petites familles qui voulaient faire de la glissade gratuitement pendant qu'il y avait la compétition de motoneige , soutient-il.

Près de 50 motoneigistes ont pris part à la huitième compétition Hill-Climb. Photo : Nancy Deroy

Un événement bénéfice pour le centre de ski

Ce traditionnel Hill-Climb est une compétition de vitesse et d’habiletés, mais c’est aussi le moment pour le centre de ski d'amasser des fonds. Tous les profits de cette journée vont à la Station récréotouristique de Gallix et à la Patrouille canadienne de ski Zone Sept-Îles.

Ça nous permet d’investir dans le budget pour l’année prochaine, par exemple dans le télésiège ou dans l’achat de matériel , explique Julien Picherit.

La station récréotouristique terminera officiellement sa saison le 7 avril prochain.