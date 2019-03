Le député Sylvain Gaudreault confiant pour l’avenir du Parti québécois

Les quelque 350 délégués ont adopté les règles en vue d'un congrès extraordinaire à l'automne. La dernière fois qu'un tel événement a eu lieu remonte à 1985.

Cette démarche ouvrira la voie pour la prochaine course à la direction du parti.

Malgré la crise qui touche le parti depuis la pire défaite de son histoire et la démission surprise de la députée Catherine Fournier, Sylvain Gaudreault est encouragé par les discussions pour le début de la refondation du PQ.

Le parti va continuer d’évoluer. Ce que j’ai vu samedi est extraordinaire et il y a une réelle volonté de construire sur des bases solides, sur une force militante très très engagée , explique le député de Jonquière.

Par ailleurs, le député poursuit sa réflexion pour la course à la chefferie.