La mosquée de Lévis reçoit une lettre haineuse

« Ne parlez plus. Ne critiquez plus. Continuez de priez (sic) jusqu’à votre mort!! Il en sera bien ainsi », indique la lettre, dont le contenu a d’abord été révélé par le blogueur Xavier Camus.

Sur l’enveloppe, l’auteur a simplement indiqué « Mohamed » comme destinaire, un prénom arabe très répandu. Tous les caractères inscrits sur l’enveloppe semblent avoir été rédigés à l’aide d’un pochoir.

« Il y a une menace qui est là, qui est vraiment concrète, affirme Karim Elabed. Lorsqu'on reçoit ce genre de lettre, ce n'est pas anodin. »

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, l’imam raconte que ce n’est pas la première fois que sa mosquée reçoit des menaces. Le contexte actuel a toutefois de quoi inquiéter, selon lui.

Plus on a des menaces comme ça, plus c'est inquiétant pour la population, pour les musulmans, qui stressent, surtout par rapport à ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande, à Christchurch.

Karim Elabed, imam de la mosquée de Lévis