Les chauffeurs de taxi en grève lundi dans la région

Les chauffeurs sont furieux contre le projet de loi du gouvernement Legault qui vise à réformer leur industrie.

Cette décision ferait, selon eux, chuter la valeur de leur permis.

On a des gestes à poser qu'on va poser. Lundi, il va y avoir un convoi de voitures de taxi. Vous allez voir, il va y avoir des perturbations. [...] Il y a des députés dans la région. On va aller les rencontrer. On va aller chercher des positions, des points de vue, des engagements. On veut protéger nos jobs , explique Roger Bérubé, président de Taxi Diamond.

Les chauffeurs ont tenu une assemblée dimanche. Photo : Radio-Canada

Dans la région, il y a actuellement 115 permis de taxi qui peuvent valoir de 60 000 $ à 65 000 $ chacun.

Une rencontre aura lieu mardi avec le ministre des Transports, François Bonnardel. Les chauffeurs sont confiants que leurs demandes seront entendues.

Quand le ministre a su qu'il allait y avoir une grève, je pense que ça l'a fait allumer, alors il a demandé une rencontre avec les dirigeants de taxi. Alors j'ai bon espoir que les choses se règlent , souligne Alexandre Morin, propriétaire de Taxi 2151.

Les chauffeurs sont prêts à une escalade des moyens de pression si leurs revendications ne sont pas considérées.

Les élus de la Coalition avenir Québec de la région n'étaient pas disponibles pour commenter le dossier.

Ils seront 200 chauffeurs de la région à être en grève lundi.