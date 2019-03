Dons de viande : des chasseurs encore plus généreux

Au total, 2948 kg, soit 6500 livres de viande chassée, ont été distribués aux organismes membres des Banques alimentaires du Québec.

Le programme mis en place depuis trois ans est un franc succès, explique la coordonnatrice aux communications à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Emily Vallée.

Chaque année, on s'est améliorés. Il y a de plus en plus de bouchers qui participent. On reçoit des appels de bouchers qui veulent s'inscrire, de chasseurs qui veulent donner [au programme] Chasseurs généreux et incitent leur boucher à s'inscrire , dit-elle.

Faire connaître le programme

En Abitibi-Témiscamingue, le programme a permis de distribuer 180 kg (398 livres) de viande aux plus démunis.

La copropriétaire de la Boucherie Des Praz d'Évain, Christel Groux, se réjouit d'avoir reçu et redonné un orignal complet en 2018.

Je pense que c'est quand même intéressant pour la banque alimentaire de recevoir cette viande-là , dit-elle.

Elle croit toutefois qu'il y a du travail à faire pour faire connaître le programme auprès des chasseurs dans la région.

Que la structure soit mise en place, c'est correct, [c'est facilitant pour] quelqu'un qui veut donner sa viande. La procédure existe, on sait comment on fait. Mais il faudrait peut-être faire plus de sensibilisation auprès des chasseurs pour qu'il y ait un plus grand engouement , affirme Christel Groux.