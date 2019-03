Un traversier espéré pour briser l'isolement des insulaires

Actuellement, le Bella Desgagnés n'offre pas de service entre les mois d'octobre et d'avril. Le seul moyen de transport pour s'y rendre en hiver demeure donc l'avion.

L'absence d'un moyen de transport abordable est la principale raison pour expliquer que de nouvelles familles refusent de déménager sur l'île, selon le maire John Pineault.

On est la plus grande île du golfe du Saint-Laurent. On est la seule île habitée qui n'est pas désenclavée par un service de lien maritime. Ce n'est pas normal.

On a 300 travailleurs saisonniers qui viennent travailler ici, des guides, des gens qui travaillent pour la voirie. Mais ces gens ne restent pas ici , souligne-t-il.

Briser l'isolement des 150 insulaires qui y habitent durant l'hiver devrait être la principale motivation de Québec pour réaliser le projet, selon le maire de Gaspé Daniel Côté.

Sans projet de désenclavement de l'île, il n'y aurait pas de projet de traverse maritime. Le seul volet touristique ne suffisait pas au gouvernement pour aller de l'avant , affirme-t-il.

Tony Bisson fait partie des rares entrepreneurs qui brassent des affaires à longueur d’année sur Anticosti avec sa compagnie de déneigement.

Moi, j'appelle ça carrément des opérations à risque parce que ça te prend tout en double, en triple, en quadruple , explique Tony Brisson.

Présentement, on n'est pas sur la map, comme on dirait. On nous voit, mais on n'a pas vraiment d'économie, l'hiver, ici.

Tony Brisson, entrepreneur