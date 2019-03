Les Saguenéens confiants de vaincre l’Océanic de Rimouski

À l'issue du deuxième match des séries contre l'Océanic de Rimouski , qui a duré plus de cinq heures samedi, les Saguenéens demeurent confiants.

Même si les joueurs sont fatigués à la suite des deux premières rencontres, ils comptent travailler forts pour remporter les deux prochains matchs qui auront lieu mardi et mercredi à Chicoutimi.

Ils ont été capables de faire la différence dans les deux prolongations, c’est à nous de revenir encore plus forts à la maison. On savait que ça serait une série serrée, que chaque match serait serré. Tous les matchs ont été de cette façon là contre eux, quasiment toute la saison. C’est deux équipes qui sont très structurées, qui ne donnent pas beaucoup de place à l’adversaire, donc c’est normal qu’on ait vécu ce genre de situation jusqu’à maintenant , a expliqué l’entraîneur-chef de l’équipe Yannick Jean à son retour dans la région dimanche.

L'entraîneur pense que son équipe sera avantagée en jouant au Centre Georges-Vézina. Il croit que les partisans pourront donner un nouveau souffle aux joueurs.

On a confiance sur notre patinoire. On joue bien jusqu’à maintenant cette saison, mais chaque match est une nouvelle histoire, c’est une nouvelle page blanche qui s’écrit. C’est à nous de trouver le moyen, les ajustements nécessaires pour être capables d’aller chercher le but qui va faire la différence , ajoute Yannick Jean.

Les Saguenéens de Chicoutimi profiteront des prochains jours pour améliorer leur offensive sur la glace.