Grève des taxis : perturbations à prévoir pour l’aéroport et le transport adapté

L’aéroport international Jean-Lesage reconnaît que la situation pourrait être « particulièrement stressante » pour les voyageurs.

« Bien que cette situation soit hors de notre contrôle, nous avons la ferme volonté d’orienter les passagers vers les autres avenues qui s’offrent à eux », indique la porte-parole de l’aéroport, Laurianne Lapierre, par courriel.

Outre le fait que les gens peuvent laisser leur voiture dans le stationnement de l’aéroport, Mme Lapierre, rappelle aussi que plusieurs hôtels offrent un service de navette et que le service technologique Uber peut aussi être utilisé.

Cette réponse risque toutefois d’irriter les propriétaires de permis de taxi, qui ont choisi de déclencher une grève générale précisément en réaction au projet de loi du gouvernement Legault, déposé cette semaine.

Le projet de loi 17, déposé mercredi par le ministre des Transports, François Bonnardel, vise à déréglementer l’industrie du taxi.

S’il est adopté dans sa forme actuelle, il ouvrira davantage la porte à des entreprises que l’industrie du taxi perçoit comme des concurrents déloyaux, comme Uber.

Transport adapté : les patients d’abord

La grève aura aussi un impact sur les activités de transport adapté dans la grande région de Québec.

Dans la capitale, « seuls les déplacements de nature médicale » ou ceux liés au travail seront effectués, a déjà annoncé le Réseau de transport de la capitale (RTC) par voie de communiqué.

À Lévis, pour la seule journée du 25 mars, on estime à 350 le nombre de déplacements de transport adapté, normalement effectués par taxi, qui devront être annulés.

« Tous ceux qui ont un problème, qui ont un service de dialyse, vont être traités en priorité. Ça, c’est un incontournable », assure le directeur général de la Société de transport de Lévis (STL), Jean-François Carrier.

La STL tentera toutefois de récupérer quelques places qui pourraient être disponibles à bord de ses petits autobus.

Malheureusement, c’est clair qu’on ne pourra pas servir tout le monde. On va probablement servir environ 60, 65 % de notre clientèle. Jean-François Carrier, directeur général de la Société de transport de Lévis

M. Carrier dit être en contact avec de nombreux organismes, entre autres en santé mentale, qui comptent en partie sur le transport adapté pour assurer des déplacements.

« On avise aussi les organismes auprès desquels on va déposer les gens, ou les plateaux de travail, les écoles et tout ça. On est en lien avec ces gens-là », indique-t-il.

