L’arbitre Brad Watson accroche ses patins après 1600 matchs

Né à Regina, Brad Watson a souhaité mettre fin à sa longue carrière lors d’une partie entre les Blackhawks de Chicago et l’Avalanche du Colorado qui a remporté le match 4 à 2.

Cet homme de 57 ans a commencé à juger des matchs à l'âge de 17 ans pour gagner un peu d’argent de poche. Plus tard, son parcours l’amènera à huit finales de la Coupe Stanley.

« Tout a commencé sur de petites patinoires à Regina avant d’aller dans de petites villes en Saskatchewan, explique Brad Watson. Puis, il y eut l’Ouest canadien, la Ligue de hockey de l’Ouest et rapidement je me suis retrouvé à m’occuper de matchs dans le monde entier ».

Brad Watson a été embauché par la LNH en 1993 et se disait qu’il y resterait jusqu’à l’âge de 45 ans.

Finalement, il est resté 12 ans de plus et samedi, des membres de sa famille et des amis sont venus spécialement de la Saskatchewan et de l’Alberta célébrer avec lui sa retraite.