Le Congrès attend la synthèse du rapport Mueller sur l'« enquête russe »

Une synthèse du rapport confidentiel rédigé par le procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie devrait être remise d'ici quelques heures au Congrès.

Le ministre de la Justice, William Barr, auquel le procureur a remis le document vendredi après 22 mois d'enquête, espère pouvoir transmettre ses « principales conclusions » aux parlementaires avant la fin de la fin de semaine, a-t-il annoncé. Il a passé neuf heures à l'étudier samedi.

L'affaire empoisonne la présidence de Donald Trump depuis son investiture, mais les premiers signes depuis le bouclage de l'enquête sont plutôt encourageants pour le président et son entourage, puisque le procureur Mueller n’a demandé aucune inculpation supplémentaire lorsqu’il a remis le rapport à William Barr vendredi.

L'enquête sur les soupçons de complot entre l'équipe de Trump et Moscou aux dépens de la candidate démocrate Hillary Clinton lors de la campagne pour la présidentielle de 2016 semble donc achevée. On ne sait rien en revanche sur l'autre volet de l'enquête, dans lequel Donald Trump est soupçonné d'entrave à la justice, notamment à la suite du limogeage du directeur du FBI, James Comey, en 2017.

34 personnes et 3 entreprises ont été inculpées dans le cadre de l'« enquête russe », qui a d'ores et déjà valu des peines de prison ferme à Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, et à Michael Cohen, qui a longtemps été l'avocat personnel du président.

Les services de renseignement américains ont conclu peu de temps avant l'investiture du président à l'existence d'ingérences russes dans sa campagne.

Le président, qui passe la fin de semaine en Floride, est resté inhabituellement silencieux au sujet de l'enquête, qu'il qualifie régulièrement de « chasse aux sorcières ».