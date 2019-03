Une nouvelle stratégie sur le marché immobilier: la vente aux enchères en ligne

Les enchères commenceront mardi.

L'enjeu : une ancienne gare restaurée comptant 12 pièces et 10 salles de bains.

Le demandeur en demandait précédemment 5 millions $. La valeur de la maison est de 2,2 millions $, selon le rôle d'évaluation de la Colombie-Britannique.

Il s'agit d'une des trois propriétés canadiennes répertoriées sur le site internet de la firme mondiale Concierge Auction. Selon un communiqué de presse de l'entreprise, la vente est réalisée en coopération avec Re/Max et vise une clientèle chinoise.

Le directeur des ventes chez Concierge Auction, Scott Pate, explique que les enchères sont un moyen pour donner plus de certitude aux vendeurs.

Il rappelle que le marché de l'immobilier de luxe est favorable aux acheteurs depuis un certain temps aux États-Unis et au Canada.

Nous allons amener le marché à cette vente au lieu de la manière habituelle de vendre une maison. Habituellement, on place la propriété sur le marché et on attend une offre, ce qui peut prendre plusieurs années. Le marché sera motivé par la crainte de rater une occasion. Comme cette enchère va se terminer à un moment précis, elle suscite beaucoup d'intérêt.

Scott Pate, directeur des ventes chez Concierge Auction