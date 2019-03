Les Wildcats créent l’égalité dans leur série contre le Drakkar

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le gardien Francis Leclerc a connu un autre très bon match samedi à Baie-Comeau, et les Wildcats de Moncton ont défait le Drakkar 5-2 pour créer l'égalité 1-1 dans leur série du premier tour éliminatoire.

Leclerc s'était dressé devant 47 lancers la veille, lors d'une défaite en prolongation de 2-1, mais cette fois, son équipe lui a offert un meilleur appui offensif. Le vétéran de 20 ans a réalisé 39 arrêts.

L'attaquant recrue Elliot Desnoyers a marqué ses deux premiers buts en carrière en séries, dont celui de la victoire, en avantage numérique. Alexander Khovanov, Jacob Hudson et Mika Cyr, dans un filet désert, ont aussi enfilé l'aiguille pour les Wildcats, qui sont privés des espoirs au prochain repêchage de la LNH Jakob Pelletier et Jordan Spence.

Cyr et Jeremy McKenna ont terminé la rencontre avec trois mentions d'aide chacun pour les visiteurs.

Ethan Crossman a créé l'égalité alors que le Drakkar évoluait avec un joueur en plus et Samuel L'Italien a réduit l'écart à un but en troisième période, mais les Wildcats ont tenu le coup.

Alex D'Orio a alloué quatre buts en 21 tirs devant la cage du Drakkar, qui vient de perdre l'avantage de la patinoire.

La série se transportera maintenant à Moncton et le troisième affrontement aura lieu mardi soir.