Les Mooseheads surpris par les Remparts une deuxième fois en deux jours

Philipp Kurashev a trouvé le fond du filet à 11:40 de la prolongation et les Remparts de Québec ont vaincu les Mooseheads d'Halifax 5-4, samedi au Scotiabank Centre.

Kurashev était positionné à la pointe lorsqu'il a décoché un tir des poignets qui a semblé toucher le défenseur des Mooseheads Nicolas Savoie avant de tromper la vigilance de Cole McLaren.

Contre toutes attentes, ou presque, la troupe de Patrick Roy quitte donc Halifax avec une priorité de 2-0 au premier tour éliminatoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

Les Mooseheads ont terminé la saison au premier rang de l'Association Est.

Andrew Coxhead a fait mouche à deux reprises pour les Remparts alors que Jérémy Laframboise et Sam Dunn ont ajouté un but. Le gardien Carmine-Anthony Pagliarulo a aidé sa propre cause, étant complice de deux réussites des siens.

Arnaud Durandeau a enfilé l'aiguille à deux occasions tandis que Maxim Trépanier et Raphaël Lavoie ont marqué un but chacun pour les Mooseheads.

Pagliarulo ne s'est pas seulement signalé offensivement, repoussant 41 lancers pour les Remparts. Alexis Gravel a amorcé la partie pour les Mooseheads, mais il a été chassé après avoir alloué quatre buts en 29 tirs. En relève, McLaren a effectué sept arrêts.

La série se déplacera maintenant au Centre Vidéotron de Québec, alors que le troisième duel se déroulera mardi soir.