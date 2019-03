Un couple de Beaucerons assassiné en Floride

Marc Gagné et Rita Fortin ont été trouvés sans vie vendredi soir.

Selon des médias locaux, une voisine inquiète s'est rendue dans la maison mobile, dont la porte n'était pas verrouillée. Elle a aussitôt contacté les services d'urgence.

L'affaire est présentement traitée comme deux homicides par le bureau de la police du comté de Broward.

Monique Fortin, soeur de Rita, a confirmé à Radio-Canada que sa soeur et son beau-frère étaient décédés en Floride.

« La dernière fois que je lui ai téléphoné en Floride, c'était mardi. Elle m'a parlé, elle était de bonne humeur, ça allait bien. On a essayé de rappeler [dans les jours suivants] et il n'y avait jamais de réponse, on s'est inquiété », a-t-elle raconté.

Mme Fortin n'avait pas plus de détails sur les circonstances du drame.

« C'est une amie qui passait et elle voyait qu'il n'y avait pas de monde. Elle s'est décidée d'entrer dans la maison. Elle les a trouvé à terre. Elle a pris peur. »

