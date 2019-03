Lukas Cormier propulse les Islanders en avant 2-0 contre le Cap-Breton

Lukas Cormier a dénoué l'impasse alors qu'il restait moins de six minutes à jouer, samedi soir, et les Islanders de Charlottetown ont battu les Screaming Eagles du Cap-Breton 6-4 pour prendre les devants 2-0 au premier tour des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Cormier a accepté une passe de Hunter Drew et il a profité de la circulation devant le filet des Screaming Eagles pour décocher un tir de la pointe qui a fait scintiller la lumière rouge.

Le défenseur Lukas Cormier. Photo : Radio-Canada

La veille, les Islanders avaient laissé leurs adversaires créer l'égalité en troisième période avant de l'emporter en deuxième prolongation. Le scénario s'est reproduit samedi, alors que la formation de l'Île-du-Prince-Édouard a laissé filer une avance de 4-2.

Daniel Hardie a récolté deux buts et une assistance pour l'équipe locale alors que Kevin Gursoy, Nikita Alexandrov et Zachary Beauregard, dans un filet désert, ont aussi contribué offensivement avec un but.

Mathias Laferrière, Mitchell Balmas, Leon Gawanke et Kyle Havlena ont répliqué pour les Screaming Eagles, qui ont effacé un retard de deux buts à deux reprises, mais n'ont pas été en mesure de prendre les devants.

Matthew Welsh a repoussé 30 des 34 rondelles dirigées vers lui pour les Islanders alors que son vis-à-vis Kevin Mandolese a cédé cinq fois en 33 lancers pour la troupe du Cap-Breton.

La série prendra maintenant la direction du domicile des Screaming Eagles et la troisième partie se tiendra mardi soir.