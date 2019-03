Les chauffeurs de taxi de Gatineau en grève lundi

Les 8800 détenteurs de permis de taxi du Québec, dont les compagnies gatinoises, participent à une assemblée à Montréal, dimanche à 14 h, pour faire le point et discuter de leurs moyens de pression.

Les résultats de cette assemblée devraient être connus dimanche après-midi.

Si les détails précis des moyens de pression adoptés restent à établir, quatre des cinq principaux propriétaires de compagnie de taxi à Gatineau (Aylmer Taxi, BobTaxi, Crown et Régal, ainsi que Taxi Loyal) ont confirmé à Radio-Canada leur intention de se joindre au mouvement.

Le scénario envisagé à l'heure actuelle est une grève de 7 h à 19 h, où les services de nature médicale du transport adapté seraient maintenus.

Mercredi, le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a déposé un projet de loi qui prévoit une déréglementation de l'industrie du taxi et une régularisation des activités d'Uber ou d'entreprises similaires.

L'annonce fait réagir vivement dans le milieu du taxi, où les chauffeurs luttent depuis plusieurs années contre la concurrence que leur livre ce type d'entreprises.

Le projet de loi 17 permettra d'offrir aux clients plus de services, plus de concurrence et plus de transparence dans les prix , a soutenu le ministre Bonnardel.

Les cinq compagnies de taxis principales de Gatineau totalisent environ 180 voitures.

Plus de détails à venir