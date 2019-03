La Sarre demande aux citoyens de faire attention à ce qu'ils jettent dans les toilettes

Depuis quelque temps, ses employés ont remarqué la présence notamment de lingettes pour bébé dans l’égout.

La municipalité affirme qu'elle déploie d'importants efforts pour offrir une eau de qualité aux citoyens.

Elle demande leur collaboration pour éviter de jeter des détritus dans les conduites.

D'ailleurs, la conseillère en communications à La Sarre, Véronique Bernier, affirme qu'on trouve également toutes sortes de déchets dans son réseau d'égout.

On retrouve beaucoup de guenilles, des couches de bébé, des serviettes, des lingettes humides et de couches réutilisables, dit-elle. Si je prends les lingettes de bébé des couches réutilisables, le fabricant dit qu'elles peuvent aller dans les toilettes, mais malheureusement elles obstruent nos conduites. Alors, on veut conscientiser nos gens là-dessus. On trouve aussi des tampons et de la graisse alimentaire.

Il faut vraiment faire attention parce que ça crée de l'accumulation dans nos conduites, ça peut bloquer nos pompes et ça obstrue nos sondes aussi. La conseillère en communications à La Sarre, Véronique Bernier

Selon Véronique Bernier, la situation force la Ville à intervenir deux à trois fois par semaine pour vérifier les pompes à eau de son réseau, au lieu d'une fois par semaine habituellement.

Le remplacement des pompes endommagées occasionne par ailleurs d'importants investissements.