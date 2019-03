Budget 2019 : Émilise Lessard-Therrien insatisfaite

Dans un communiqué, la députée explique que le gouvernement n'est pas à l'écoute des régions qui occupent très peu de place dans le budget. Elle déplore aussi le manque d'investissements en agriculture.

Le gouvernement du Québec n’a non seulement aucun plan de transition en agriculture pour soutenir de façon significative les agriculteurs qui souhaiteraient faire la transition vers le biologique, mais celui-ci n’investit pas non plus d’argent dans l’agriculture, qui a un besoin flagrant de soutien , fait savoir Émilise Lessard-Therrien.

Tout en dénonçant l'absence de mesures pour lutter contre les changements climatiques, elle affirme que le gouvernement du Québec ne propose rien pour le transport collectif interurbain afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.