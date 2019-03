Financement du tramway : Guilbault et Duclos s’accusent mutuellement

En marge du défilé de la Saint-Patrick, samedi, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a habilement évité de dire si elle avait été surprise par la furie de M. Labeaume après la présentation du budget de son gouvernement.

« J'encourageais déjà M. Labeaume, publiquement et en privé, à mettre la pression au bon endroit », a-t-elle répondu, faisant clairement référence au gouvernement fédéral.

De notre côté, c'est très clair : on a toujours dit qu'on mettrait 1,8 milliard, on a déposé un budget et c'est écrit noir sur blanc qu'on met 1,8 milliard.

Mais ce n’est pas précisément ça qui avait entraîné la colère du maire Labeaume, jeudi dernier.

C’est plutôt que le budget provincial n’expliquait pas comment il utiliserait les fonds fédéraux disponibles pour sécuriser les 1,2 milliard de dollars manquants et ainsi boucler le financement du projet de tramway.

« Je pense qu'il est évident que c'est au fédéral de s'engager à comprendre l'importance et l'urgence de la situation et à s'engager, une fois pour toute, pour 1,2 milliard », a résumé Geneviève Guilbault.

Également présent à la fête de la Saint-Patrick, le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, a maintenu la ligne de son gouvernement : les sommes sont disponibles, mais c’est au provincial de les utiliser adéquatement.

« Le gouvernement de la CAQ dit qu'il a d'autres priorités avant celle de favoriser le projet de la Ville de Québec », a laissé entendre M. Duclos.

On aimerait bien savoir quelles sont ses autres priorités parce qu'on a toujours cru et on croit encore que la priorité du gouvernement du Québec - c'était le cas avec M. Couillard et ça devrait être le cas aussi avec M. Legault - c'est de financer ce réseau de transport pour la Ville de Québec.

Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec